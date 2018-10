Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:01

Due ladri bulgari stanati dalla videosorveglianza mentre rubano in un albergo di Sant'Angelo dei Lombardi attualmente inattivo. I due avevano portato via un paio di sci. Grazie all'occhio elettronico i carabinieri sono risaliti alla loro identità. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dei due stranieri ha permesso il recupero della refurtiva. Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza, per il 20enne ed il 35enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.