Venerdì 22 Marzo 2019, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladro colto sul fatto e arrestato. In manette un 50enne di Cervinara, sorpreso a rubare in un’abitazione di San Martino Valle Caudina. E’ stato il proprietario dell’immobile ad accorgersi dell’intruso e a lanciare l’allarme ai carabinieri che si sono precipitati sul posto. I militari si sono subito accorti della recinzione tagliata, così hanno deciso di fare irruzione all’interno della proprietà cogliendo il topo d’appartamento ancora con la refurtiva in mano. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire se il 50enne nei giorni scorsi si sia reso responsabile di ulteriori furti in abitazioni nella zona della Valle Caudina.