Sorpreso a rubare nel supermercato nel quale lavorava. Nei guai è finito un extracomunitario di 25 anni. Il giovane, originario della Costa d’Avorio, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Atripalda. Le indagini hanno preso spunto dalla denuncia sporta dal responsabile del market, dopo aver constatato alcuni ammanchi di prodotti alimentari. L'immigrato aveva occultato gli alimenti all’interno di una borsa nascosta nel sottoscala di un edificio attiguo. Il dipendente del supermercato, per non farsi scoprire, aveva in più occasioni sottratto dagli scaffali modeste quantità di alimenti, portandoli sistematicamente all’esterno dell’esercizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA