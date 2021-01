Ruba un’auto ma dopo poco si schianta contro la recinzione di un’abitazione perché completamente ubriaco, nei guai un 40enne di Altavilla Irpina che deve rispondere del reato di furto aggravato. I fatti si sono svolti ad Altavilla Irpina. Qui, durante la serata di ieri, il 40enne ha rubato un’auto parcheggiata in Corso Garibaldi, schiantandosi poco dopo contro la ringhiera esterna della casa. All’arrivo dei carabinieri si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato nelle campagne circostanti, in evidente stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcool. E’ scattato così il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

