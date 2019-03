CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 30 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina con taglierino alla Bcc di Flumeri del rione Martiri ad Ariano Irpino. Ad agire un solo uomo che ha fatto irruzione nell'istituto bancario, verso le ore 16, quando ha puntato il taglierino alla gola di un dipendente minacciandolo di morte e si è fatto consegnare il denaro custodito in cassa.Il bottino è di 12mila euro. Il rapinatore, dopo aver messo a segno il colpo in pieno giorno, e alla presenza di numerose persone che si recavano alle attività commerciali vicine, si è dato subito alla fuga dileguandosi nel Rione Martiri, dove lo attendeva un'auto di grossa cilindrata guidata da un altro malvivente. Sul posto immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, guidati dal capitano Andrea Marchese, che hanno ascoltato la ricostruzione dei fatti dei dipendenti della banca e hanno iniziato a visionare le immagini del circuito di videosorveglianza interno ed esterno. Pare che il malvivente abbia agito nel momento in cui non ci fossero clienti perché i dipendenti stavano programmando le attività quotidiane di chiusura cassa.