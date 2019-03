Venerdì 1 Marzo 2019, 21:33

Attimi di terrore e di preoccupazione questo pomeriggio ad Atripalda. Una donna di 52enne si è barricata in casa con le due figlie maggiorenni, dopo aver lanciato dal balcone sul terrazzo dell’appartamento al piano inferiore alcune mattonelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino e un militare negoziatore del comando provinciale, che dopo alcune ore è riuscito a convincere la 52enne ad aprire il portone e a consegnarsi ai medici per sottoporsi alle cure del caso. Nessuna conseguenza per le figlie e per gli altri condomini del palazzo.