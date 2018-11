Giovedì 8 Novembre 2018, 16:50

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere due ventenni di Prata di Principato Ultra sorpresi in possesso di hashish e marijuana. I fatti si sono svolti questa notte a Pratola Serra. Alla vista dei carabinieri, dal finestrino dell’auto hanno lanciato un contenitore (subito recuperato dai militari) con vari pezzi di hashish. Sono stati poi bloccati e condotti in caserma. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire analoga sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 20 grammi, una quindicina di grammi tra semi di canapa indiana e marijuana nonché un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro. Per loro è scattata la denuncia.