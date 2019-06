Venerdì 14 Giugno 2019, 15:02

Giovanissimi con il vizio dello spaccio. Due ragazzi di 20 e 21 anni di Ariano Irpino e Melito Irpino sono stati arrestati dai carabinieri. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno sorpresi in possesso di cocaina, hashish e marijuana. I due, a bordo di un’utilitaria, sono stati intercettati da una pattuglia del nucleo operativo radiomobile ad Ariano Irpino. Alla vista della Gazzella hanno lanciato dal finestrino due involucri. Nelle due buste, subito recuperate dai carabinieri, c’erano un panetto di hashish e 15 stecche della medesima sostanza stupefacente nonché 13 confezioni di marijuana ed una dose di cocaina. Condotti in caserma, i due giovani sono stati dichiarati in arresto. La droga, per un peso complessivo di oltre 180 grammi, è stata sottoposta a sequestro.