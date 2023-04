Landolfi, riaprono solo gli ambulatori ma restano chiusi i reparti

Il plesso di Solofra dell’Azienda ospedaliera Moscati riprende soltanto attività ambulatoriali di senologia, cardiologia, medicina interna a indirizzo epatologico e urologia funzionale con visite ed esami strumentali. Questa mattina la ripresa alla presenza del irettore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, del direttore sanitario, Rosario Lanzetta, e del direttore amministrativo, Chiara Di Biase. Con loro il sindaco di Solofra, Nicola Moretti.

Già calendarizzate le prenotazioni per i prossimi giorni, quando l’offerta di visite ambulatoriali sarà anche allargata (previsti, tra gli altri, gli ambulatori di ortopedia, otorino, chirurgia, gastroenterologia, ginecologia, dermatologia), fino all’apertura dei reparti di degenza che non avverrà «prima di due o tre mesi», come dichiara il manager Pizzuti.