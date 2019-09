CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 10 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAPIO - Troppe scintille tra parroco e Comitato festa hanno costretto il sindaco, Maria Teresa Lepore, a vietare la festa e la processione settembrina in onore della Madonna di Montevergine. Nel tentativo di riportare la pace e scongiurare ulteriori tensioni e baruffe tra il parroco e il Comitato di contrada Arianello, alle porte del borgo famoso nel mondo per l'eccellente produzione del Fiano docg, il primo cittadino ha spiazzato tutti non autorizzando i festeggiamenti.