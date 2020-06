Viene multata perché, insieme al marito, aveva lasciato l’auto sulle strisce pedonali. Quando le viene consegnato il verbale avverte un malore e si accascia al suolo. E’ accaduto lungo via Mancini ad Avellino. Per la donna fortunatamente niente di grave. Solo un notevole spavento per lei e per i familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. Proprio i caschi bianchi avevano sanzionato la coppia per aver parcheggiato l’auto sulle strisce pedonali. © RIPRODUZIONE RISERVATA