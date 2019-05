Mercoledì 29 Maggio 2019, 21:44

Lascia gli arresti domiciliari e si mette in auto per percorrere l’Ofantina Bis, convinto di averla fatta franca. Ma per sua sfortuna un militare della Stazione di Andretta libero dal servizio lo ha notato e lo ha seguito per alcuni chilometri. A Morra de Sanctis il carabiniere è riuscito a fermarlo e a far scattare le manette per il 29enne, che non ha opposto resistenza. Per lui, dunque, arresto bis e di nuovo a casa ad Andretta a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.