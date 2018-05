Mercoledì 16 Maggio 2018, 02:06 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 06:07

Lascia tutti i suoi averi a Tor, il cane che quattro anni fa gli aveva salvato la vita abbaiando e richiamando l'attenzione dei vicini che soccorsero il suo padrone in preda a un malore.Questa la decisione di P.R., ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, celibe e senza figli, avellinese da tempo trapiantato a Milano, deceduto qualche giorno fa all’età di 90 anni.In particolare, l’uomo che era proprietario di due unità immobiliari, e di due conti correnti, uno postale e uno bancario, e che godeva di entrate pensionistiche, aveva deciso che il suo patrimonio venisse “utilizzato” in favore del suo cane. L'operazione è stata perfezionata con la nomina di un legato testamentario.