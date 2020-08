Deve scontare una condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione Mario Caldarola, latitante materano arrestato nell'area industriale di Solofra. L'uomo, che era in possesso di un documento falso valido per l'espatrio, era a Solofra per incontrare un imprenditore, mentre da qualche tempo viveva a Napoli, in un albergo nella zona di piazza Garibaldi. Caldarola è stato trasferito nel carcere di Secondigliano. L'ordine di carcerazione per la pena da scontare si riferisce ad una rapina a mano armata avvenuta nel 2010 in un ufficio postale, a Bernalda.

Ultimo aggiornamento: 12:52

