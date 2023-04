Latitante napoletano catturato: deve scontare 4 anni di galera

Un latitante napoletano è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Avellino a Grottaminarda.

Gli agenti nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, avviate da alcuni giorni nel territorio della Valle dell’Ufita, hanno individuato il 55enne pluripregiudicato di Napoli.

Era ricercato per l’espiazione della pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione a seguito di una sentenza di condanna definitiva per i reati di estorsione e partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Il 55enne è stato associato nel carcere di Ariano Irpino.