Ne avevamo raccontato la brillante carriera all'inizio dello scorso anno. Oggi Laura Colella, sceneggiatrice irpina classe '89, si gode anche le pagine patinate di Fortune Italia. La rivista nel suo numero di giugno dedica un allegato speciale al mondo dell'entertainment cinematografico. All'interno un focus speciale su 40 under 40 tra attori, registi, sceneggiatori, manager, protagonisti dell'audiovisivo. Tra di essi c'è anche lei: «Sono molto contenta e onorata di essere al fianco di tanti talentuosi colleghi nella lista di Fortune Italia - scrive Colella sul suo profilo social - e lo sono nonostante mi abbiano attribuito un anno in più» scherza, precisando di non aver ancora compiuto 34 anni.

Da anni trapiantata a Roma, ha trovato la sua dimensione nel moderno movie entertainment dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia ricevendo il diploma dalle mani di Ettore Scola. "Fedeltà" è la serie di Netflix che le è valsa la nomination su Fortune. Liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, ne è la sceneggiatrice insieme a suo marito, Alessandro Fabbri, e ad Elisa Amoruso. Nei 6 episodi si snocciolano le vicende, i dubbi delle due anime di una coppia: Carlo, professore part-time di scrittura creativa e Margherita agente immobiliare. I primi passi nel cinema, Laura li ha compiuti da giornalista in riviste di settore.