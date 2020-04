Lauro non è più Zona rossa. Così ha deciso ieri il Governatore De Luca a poche ore dalla scadenza del divieto di entrata e uscita dal paese disposto lo scorso 5 aprile alla luce dell'improvvisa positività di otto cittadini appartenenti tutti al nucleo familiare di un commerciante, titolare e gestore di una salumeria al centro storico, e prorogato due venerdì fa per favorire il completamento dell'attività di monitoraggio e controllo sanitario disposta dall'Asl di Avellino al fine di individuare nuovi possibili contagiati al Covid-19.

Fondamentale per la rimozione della Zona rossa è stata la valutazione tecnica e scientifica fornita dall'Unità di crisi tenendo conto della dichiarazione prodotta dall'Asl di Avellino al termine dell'attività di screening svolta a Lauro nel periodo di monitoraggio attivo, cioè nei 14 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio di piazza Municipio, e la scorsa settimana assecondando le richieste avanzate dagli amministratori comunali e dai medici generici locali. «Non ci sono più necessità emergenziali - afferma Roberta Santaniello, dirigente della Protezione civile che fa parte della Task force regionale - Non sono emerse per fortuna altre positività in queste due settimane e ciò ha permesso in qualche modo di liberare la cittadinanza da questa condizione di chiusura, che è stata rispettata molto bene. Ai cittadini e agli amici di Lauro dico grazie per l'atteggiamento che hanno avuto e per come hanno rispettato questa situazione ancora più dura di quella che stiamo vivendo tutti. Chiaramente non è finita qui, perché la battaglia contro il Covid-19 non si è conclusa. La Fase 2 sarà più complicata perché avremo molti più contatti e quindi il distanziamento sociale sarà ancora la regola numero uno fino a quando non ci sarà una cura e un vaccino». La Santaniello aggiunge: «Nel corso della Fase 2 potremo riprendere anche determinati ragionamenti su Lauro. Con l'Asl di Avellino porteremo avanti in maniera spedita il progetto della dislocazione del Distretto sanitario nella struttura di Protezione civile, che si trova in zona Pip. Del resto, ci stavamo lavorando già prima di questa emergenza sanitaria. Penso che i cittadini debbano ringraziare la Regione Campania per la compostezza anche del Presidente De Luca e la sua capacità di essere soggetto interpretativo delle esigenze della popolazione».

Il paese nativo del Generale Nobile ha riacquistato a mezzanotte l'apparente libertà che appartiene a quasi tutti i Comuni italiani, con la sparizione dei posti di blocco delle Forze dell'ordine che in questi ultimi quindici giorni hanno filtrato le entrate e le uscite degli operatori sanitari e socio sanitari e del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio comunale e quelle strettamente strumentali alle stesse. Il Comando di Polizia municipale, guidato dall'ispettore capo Bruno Scibelli, ha già provveduto alla rimozione dei new jersey che bloccavano i varchi principali del paese. I cittadini dovranno comunque rispettare le misure adottate dal governo, per cui sono consentiti soltanto gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Il sindaco Bossone ieri sera ha firmato una nuova ordinanza, valida da oggi, allo scopo di regolamentare la quotidianità dei cittadini fino al 4 maggio. «Saranno riprese - sostiene Bossone - tutte le misure stringenti adottate prima del 5 aprile. Autorizzeremo l'asporto di determinati prodotti alimentari solo se avremo l'ok dai sindaci interessati. Gli esercenti che ci daranno la disponibilità all'asporto dovranno dotarsi dei dispositivi di protezione individuale. Per gli stessi chiederò all'Asl i test rapidi a scopo precauzionale. Tutti dovranno indossare guanti e mascherine. I cittadini dei comuni viciniori che devono scendere verso Nola dovranno percorrere le strade secondarie. Detto ciò, chiederemo al Prefetto di rinforzare le forze di Polizia così da sostenere il nostro passaggio alla Fase 2».



