Nella fabbrica di dolci lavoratori in nero con il reddito di cittadinanza

Lavoratori in nero nella fabbrica di dolciumi. Alcuni percepivano anche il reddito di cittadinanza. I carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanmp eseguito un blitz in una locale azienda dedita alla lavorazione di frutta secca e dolciumi. L'ispezione ha permesso di riscontrare che sette lavoratori erano privi di regolare assunzione. Pertanto, a carico della titolare dell’impresa sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35mila euro. I successivi accertamenti hanno altresì consentito di appurare che due operai erano percettori dell’assegno collegato al reddito di cittadinanza e, uno di loro, anche dell’indennità di disoccupazione. Gli esiti dell’attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Avellino e all’Inps per l’interruzione dell’elargizione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

