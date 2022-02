Lavoratori in nero e scarsa sicurezza nel cantiere, denuncia e attività sospesa

Blitz in un cantiere di Ospedaletto d’Alpinolo, alle pendici di Montevergine. Lavoratori privi di regolare assunzione e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai Carabinieri.

A seguito dell’accertamento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, che hanno operato insieme al personale della Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino, sono state riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della sicurezza degli operai. Per il titolare dell’impresa è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Nel corso del servizio, i militari hanno altresì contestato prescrizioni e sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 12.500 euro e sospesa l’attività imprenditoriale poiché venivano impiegati tre lavoratori privi di regolare assunzione.