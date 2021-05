Lavori edili nel cimitero, camion dato alle fiamme

È quasi sicuramente di origine dolosa il rogo avvenuto durante la notte in Irpinia ai danni di un'impresa. Sono in corso accertamenti per l’incendio di un autocarro, in sosta per lavori edili all’interno del cimitero di Quadrelle. Le fiamme, divampate nella notte, hanno interessato principalmente la cabina del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano e i vigili del fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Si segue, dunque, la pista dolosa.

