Al via l'intervento di ripristino del manto stradale di arterie interessate dai lavori dell'Enel. Hanno preso il via di notte i lavori per un intervento di ripristino delle strade interessate da uno scavo per l'ammodernamento della linea elettrica lungo il tratto di via Ferrovia, rotonda della Maddalena e via Aldo Moro avvenuto mesi fa. Un asse viario al centro della città e a ridosso di via Roma. Un'attività eseguita durante le ore notturne in modo da scongiurare disagi ai cittadini.

Giorni fa, proprio alla vigilia di Capodanno, un'altra strada del centro era stara interessata da un intervento straordinario dovuto al cedimento del manto stradale al centro della carreggiata di via Fiume, la strada che costeggia il fiume Sabato e ubicata alle spalle di piazza Umberto I. Sul posto sono intervenuti l'Ufficio Tecnico Comunale di piazzetta Pergola, i Vigili Urbani coadiuvati dagli ausiliari del traffico, i volontari della Protezione Civile e alcuni membri dell'amministrazione comunale. Un cedimento provocato dalla rottura di un'importante condotta idrica di grande portata. Gli intervenuti, oltre a garantire il normale flusso veicolare ed un primo intervento, hanno allertato i tecnici dell'Alto Calore che data la gravità hanno raggiunto il luogo interessato per procedere alla riparazione del guasto durante la nottata, garantendo per il giorno successivo il normale svolgimento delle attività, compresa la riapertura del tratto stradale.



Sempre inerenti a lavori di manutenzione sono stati ripristinati i lampioni della pubblica illuminazione sul Ponte delle Carrozze dopo l'oscuramento durato due anni. E proprio gli interventi di manutenzione rappresentano uno degli obiettivi dell'amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo che per il nuovo anno punta a creare una città più accogliente «attraverso investimenti importanti sulla cura del verde e sulle manutenzioni. Nel 2023 continueremo a vivere intensamente la quotidianità. L'amministrazione, come promesso in campagna elettorale, sarà sempre presente». Non solo verde pubblico anche la manutenzione delle aree gioco per bambino hanno rappresentato una priorità per la nuova amministrazione che ha riqualificato tutti gli spazi dedicati ai bambini in città. E il primo cittadino in un video messaggio di fine anno rivendica di aver riattivato la città nel rispondere ai bisogni della comunità: «Oer questo 2023 gli obiettivi miei personali come sindaco sono sì ambiziosi, ma sono altrettanto possibili».