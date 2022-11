Festa apre. Potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore la questione relativa ai lavori di ampliamento del Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Com'è noto, manca il permesso a costruire che Piazza del Popolo non ha concesso, fino a questo momento, perché i suoli interessati dall'intervento sono di proprietà del Comune e non del Moscati. L'altro giorno, dunque, il primo cittadino Gianluca Festa ha scritto al manager della struttura di Contrada Amoretta, Renato Pizzuti, invitandolo a fissare una data per un incontro.

«È una priorità dell'amministrazione comunale dice Festa risolvere la questione relativa al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati, ma è chiaro che le carte devono essere messe a posto. Proprio per questo ho invitato a Palazzo di città il direttore generale». In sintesi, è necessario «un aggiornamento dell'accordo di programma per la definizione delle modalità più celeri possibili per la realizzazione di un'opera di così rilevante interesse pubblico».



Perciò «sono fiducioso che l'Azienda ospedaliera chieda un incontro con il Comune affinché si possano prospettare idonee e tempestive soluzioni». Già a fine ottobre, la fascia tricolore aveva messo in guardia il diggì, subito dopo che Pizzuti aveva concesso il via libera al progetto esecutivo (redatto dall'architetto Gerardo Getulli) ed al quadro economico (importo presunto di 1 milione 793mila 400 euro) per l'adeguamento e l'ampliamento del Pronto soccorso, affidando al responsabile dell'area tecnica, l'ingegnere Sergio Casarella, il compito di disporre la gara di appalto. Ma, a quanto pare, il manager non aveva fatto bene i conti: «L'Azienda ospedaliera Moscati non ha mai inoltrato nessuna richiesta per il permesso a costruire». L'ultima ricevuta dal Comune, sempre per l'ampliamento del reparto di Emergenza, risale al mese di agosto: fu rigettata.

«E se dovesse pervenire un'analoga richiesta in questi giorni, prima di un incontro per dirimere la questione, la risposta non potrà che essere negativa in quanto non possiamo autorizzare opere su un suolo che non è di proprietà del committente», spiega ancora Festa, che ribadisce: «Tocca a Pizzuti mettere a posto le cose: l'amministrazione comunale è disponibile a risolvere la questione. Lo aspetto in Comune e ne parliamo. Noi stiamo soltanto rispettando le procedure e dovrebbe farlo anche l'Azienda ospedaliera Moscati se ha intenzione di ottenere un titolo dal Comune».



Non senza una contropartita: «Come già stabilito in altra sede, l'Azienda ospedaliera Moscati dovrà impegnarsi a cedere all'amministrazione comunale l'ex sede dell'ospedale civile di Viale Italia». Il riferimento di Festa è a un incontro con Pizzuti del 23 aprile dell'anno scorso, quando tutto sembrava in dirittura d'arrivo con il passaggio di consegne che sembrava cosa fatta. Poi la vicenda si è arenata, lo scontro è aumentato e il sindaco ha alzato la posta, chiedendo anche l'ex sede dell'ospedale Maffucci di Contrada Pennini e facendo approvare, il 25 maggio scorso in consiglio comunale, una modifica all'accordo di programma sottoscritto tra Comune e Azienda ospedaliera nel 1997, forte del fatto che quell'atto non era mai stato ratificato. Così, nella nuova versione, questa sì passata in assise con la maggioranza dei voti, il Comune, considerata la condizione di pre-dissesto finanziario, ha preteso che «la cessione dei suoli ubicati in Contrada Amoretta avvenga con la contestuale retrocessione da parte dell'Azienda Moscati dalle strutture originariamente di proprietà comunale con destinazione sanitaria oggetto della delocalizzazione». L'atto è stato impugnato dall'Azienda ospedaliera Moscati che ha avanzato un ricorso al Tar (i giudici si esprimeranno a ottobre dell'anno prossimo). Nel mezzo, la cessione, in comodato d'uso gratuito, sia dell'ex Maffucci sia di una parte dell'ex Moscati all'Asl di Avellino (che dovrebbe realizzare la nuova centrale operativa del 118 a Contrada Pennini e un ospedale di Comunità nel plesso di Viale Italia).