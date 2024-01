Raffinata come i suoi testi e le musiche delle sue canzoni in grado di attingere da mondi differenti, ma anche una donna determinata, indipendente, che non ci sta ad abbassare la testa. Ilaria Patassini, in arte Pilar, porterà il suo mondo sul palco del Teatro Partenio (oggi alle 18). Protagonista sarà il suo quinto album in studio, Terra senza terra.

«L'equipaggio sarà al completo con tutti i musicisti che ci hanno messo le mani. È un grosso privilegio che il direttore artistico, Luciano Moscati, ci ha concesso» anticipa Ilaria Patassini, romana della Garbatella dove oggi è tornata a vivere insieme al suo piccolo Tancredi. Per lei un ritorno in Irpinia dopo averla citata attraverso alcuni vitigni (lo Sciascinoso e il Greco di Tufo) in un brano, Autoctono italiano. Manca il Fiano di Avellino: «Quello non lo canterò, ma lo berrò. Ad Avellino mi lega il ricordo piacevole del mio diploma in Canto classico al Cimarosa». Terra senza terra dà il senso di precarietà: «È sia fotografia di un paesaggio che di uno spaesamento. È la società liquida di Baumann, ma ha anche un risvolto di libertà con una geografia dei sentimenti che è positivamente mutata».

In "Niagara" prende in prestito la storia di Maria Spelterini, funambola italiana che per prima, nel 1876, attraversò le cascate omonime su un filo e bendata.

«Sull'inciso suonava benissimo "Funa-mbola" e non ci ho voluto rinunciare. Oggi si pretende dalle donne che lavorino come se non avessero figli e avessero figli come se non lavorassero. Il funambolismo è diventato estremo. La condivisione dei ruoli è una delle rivoluzioni su cui costruire un mondo giusto ed inclusivo». Ed in musica, "la musica" non cambia: «Oggi la situazione è migliorata. Ho dovuto dire "no" a degli inviti a cena a casa di produttori». Discriminazione anche professionale: «Alcuni non credevano che i testi fossero miei. Mi pento di non aver sciorinato una sequela di "vaffa". Oggi c'è una tendenza opposta. Noto un'ipersessualizzazione del messaggio. La seduzione è diventata conformista. A parte le eccezioni Madame e Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, stanno uccidendo la sensualità. Non ha nulla da spartire con le crudezze di parole ed immagini che ritrovo nelle canzoni».

In Terra senza terra c'è ricerca musicale. Merito di Federico Ferrandina (produzione ed arrangiamenti). Su tutte "Il passo indietro dell'amore". «In dialetto materano mi ha detto: "dobbiamo farlo partire come un pezzo cameristico, ma poi deve diventare punk rock. Deve finire Foo Fighters"». Ne "Le infinite voci del mondo" il ricordo della pandemia: «Mi spaventano le spinte reazionarie che stanno emergendo. Ad Acca Larentia in centinaia si cimentano nel saluto romano e poi alla Scala di Milano chi grida "W l'Italia antifascista" viene interrogato dalla Digos. Spero nell'incazzatura dei ventenni, Speriamo di non rovinarli tagliando su sanità e scuola. C'è bisogno di atti rivoluzionari». "Al mare che passa" e "Del dire addio" sono due pezzi in cui la scrittura ricorda molto quella di Bungaro con cui ha collaborato in passato: «È un grandissimo autore, ha delle soluzioni melodiche di rara eleganza». "La tosse del sabato sera" ricorda De Andrè che conosce bene per averlo omaggiato in De Andrè sinfonico: «Con Geoff Westley stiamo tramando qualcos'altro».

Pilar è docente presso Officina Pasolini a Roma: «C'è la necessità di un nuovo alfabeto, di locomotive e non di vagoni. Ma non possono nascere senza una legislazione diversa che offra tutele agli artisti e spazi gratuiti. Officine Pasolini sono sotto sfratto. Il Ministero degli Esteri vuole radere al suolo 400 posti letto degli studenti».