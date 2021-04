Le fiamme devastano i boschi dell'Irpinia, in azione due Canadair

Ancora fiamme nei boschi dell’Irpinia. E’ stato necessario l’intervento di due Canadair. Un vasto fronte di fuoco ha interessato il polmone verde del monte Faliesi nel territorio del comune di Forino. Al lavoro la Protezione Civile regionale e il Genio Civile di Avellino, sotto il coordinamento della dirigente Claudia Campobasso. Le squadre hanno operato per alcune ore per spegnere il rogo. Pesanti i danni provocati. Quasi contemporaneamente si è sviluppato un incendio a Lapio, che ha interessato oltre tremila metri di bosco. Anche qui in azione le squadre del Genio Civile.