Le fiamme distruggono una Mini in autostrada, paura e disagi

Le fiamme distruggono una Mini Countryman mentre viaggia in autostrada. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull' A16 Napoli - Canosa, al Km. 29 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Baiano, per un incendio che ha interessato l'autovettura in transito. Due le squadre intervenute, una dal distaccamento di Nola, del Comando di Napoli giunta per prima sul posto, e una dal Comando Irpino. I caschi rossi hanno spento le fiamme che hanno avvolto il veicolo, mettendo anche in sicurezza l'area. Per il conducente nessuna conseguenza oltre un comprensibile spavento. Disagi per la circolazione in direzione Canosa.