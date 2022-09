Le notti con Peppino di Capri «Le mie canzoni intramontabili»

Sarà un Peppino Di Capri intimo, solo con il suo pianoforte a ripercorrere una carriera ultrasessantennale, quello atteso domani (21) alla frazione Bellizzi. «Ad Avellino ho cantato tante volte. Proveremo a ricreare l'atmosfera del pianobar», anticipa. «Cerco di mediare tra i brani più conosciuti e qualcosa di più recente, anche se alla fine il pubblico ti chiede gli evergreen, quei brani che hanno sopravvissuto al tempo». Un vero miraggio per la musica di oggi: «Sì, perché ormai siamo alla canzone usa e getta. Una volta si sperimentava, le case discografiche allevavano talenti. Con questa mentalità tutti i cantautori italiani sarebbero stati uccisi nella culla». E poi c'è un altro aspetto. La sensazione è che come nel cinema anche la musica italiana non sappia tutelare i grandi del passato: «In America si cura il personaggio, la sua storia, quello che sa evocare. Qui il lavoro finisce per essere incentrato su un mero calcolo di serate, spettatori, salvo poi creare una sorta di mito solo post mortem».



Ma ci sono notizie positive: «Mi arrivano tante proposte di canzoni. Ci sto lavorando. Voglio programmare. Non mi piacciono uscite estemporanee». I giovani lo fermano: «Mi chiedono degli anni Sessanta. Qualche volta provo a divincolarmi dicendo Quegli anni è difficile spiegarli bisogna viverli'. Finisco poi per raccontare episodi, aneddoti. Sai che c'è? In quegli anni quello che accadeva era autentico. Oggi lo scoop spesso è costruito a tavolino».

A 83 anni Giuseppe Faiella guarda al futuro come un ragazzino e pensa anche a Sanremo. C'è da battere il record di 15 presenze che condivide con Al Bano, Toto Cutugno e Milva. «Il desiderio c'è sempre. La differenza la fa il brano. Ad oltre 80 anni? Perché no, magari con un co-interprete giovane. Se non hai un pezzo forte è inutile. A Napoli direbbero: Era meglio se ti stiv' a casa».

Di Capri è anche produttore. Sta coltivando il talento di Rosa Chiodo: «L'ho sentita cantare ad una festa privata. Mi sono girato di scatto. Insieme abbiamo fatto Nun è peccato con un suo arrangiamento. Sono stato io a chiederle di poterlo cantare con lei. Le ho poi prodotto la sua Famme capì». Pochi legami con i colleghi: «C'è grande stima con tutti, ma non c'è un vero e proprio amico. Forse sono io che incuto soggezione, non saprei. Talvolta ci sentiamo e scherziamo con Al Bano». Di Capri ha diviso il palco con Fred Bongusto: «Lui mi stimava. Cercava di emularmi musicalmente e non solo. Mi ricordo una volta mentre giocavo a tennis, lo scorgo lì, oltre la recinzione, a scrutarmi per cercare di carpire qualche segreto».

Per Di Capri hanno scritto in tanti: Migliacci, Mattone, Salvatore De Pasquale (Depsa), Di Francia. «Con Claudio Mattone ci sentiamo. È uno dei miei preferiti. E' stato un caposcuola con Edoardo De Crescenzo di un certo tipo di canzone da cui hanno attinto tanti miei colleghi che oggi, come si dice a Napoli, fanno a chi mett' a copp'». Una perla del repertorio è la struggente Il musicista: «Depsa, appena sedicenne, mi porto questo pezzo. Ricordo la sua determinazione e la sua ingenuità. L'apprezzai subito e lui: No, non posso lasciarvela. Mi hanno detto che poi si fregano le canzoni'. Dopo un mese si rifece vivo e incisi quel brano. Una storia analoga capitò con Pino Daniele. Eravamo alla fine degli anni 70. Si presentò al mio studio di registrazione. Cominciò con una serie di brani. Ecco Napul è. Bella' gli dissi, Ah, ti piace?' rispose Sto pensando di inciderla io'. Ah ok, fammene sentire un'altra. Bella'. Sai, anche questa vorrei inciderla'. La storia continuò ancora per qualche brano. Al che gli chiesi: c'è qualche canzone che non vuoi fare tu?' E spuntò fuori Dimane che incisi».