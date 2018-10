Lunedì 29 Ottobre 2018, 21:35

Le raffiche di vento e la pioggia hanno causato una serie di danni in Irpinia. Ad Atripalda, lungo la centralissima e trafficata via Appia, le lamiere di un edificio sono piombate sulle auto in transito. La strada è rimasta bloccata. Vetture danneggiate, ma fortunatamente nessun ferito. Lungo l'A16 Napoli-Canosa, in direzione Avellino, fango e detriti sulla carreggiata subito dopo il viadotto Acqualonga. Sul posto Polstrada e personale della Società Autostrade. A Lioni divelta parte della copertura del centro commerciale. La struttura è stata chiusa in via precauzionale. A Solofra, il sindaco ha disposto per domani, 30 ottobre, la chiusura delle scuole. Danni e disagi anche in Alta Irpinia, Valle Caudina, zona del Calore e di Montella. Super lavoro per vigili del fuoco e carabinieri.