Martedì 26 Marzo 2019, 08:49

Lenzuola bianche sul terrazzo per dire «no smog». È l'iniziativa lanciata da Legambiente Valle Solofrana per monitorare l'aria e registrare il livello di inquinamento atmosferico.Al momento sono due i punti in cui è stato posizionato il lenzuolo. Uno riguarda la zona ai confini con l'area industriale e l'altro nella frazione Sant'Agata. Il panno resterà per un mese esposto fuori per verificare la quantità di smog che assorbe. L'idea è in evoluzione e potrebbe estendersi in altre zone del territorio comunale.