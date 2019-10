Giovedì 10 Ottobre 2019, 23:07 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 23:24

Il figlio ruba un salvadanaio in un bar di Cervinara, il padre torna dopo un periodo fuori dall’Irpinia per motivi di lavoro e restituisce tutto. L’uomo, visibilmente scosso non appena saputo dell’accaduto, si è recato nell’esercizio commerciale nel centro della Valle Caudina per ridare indietro i soldi e soprattutto per porgere le sue scuse e quella della famiglia. Un gesto apprezzato dal titolare del bar e dalla comunità locale. Un esempio da seguire per il figlio che aveva sottratto quel salvadanaio ed era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.