Lunedì 20 Maggio 2019, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex ministro dell'Università e della ricerca scientifica, Ortensio Zecchino, è stato ascoltato in Procura questa mattina. E' finito sotto inchiesta, con l'accusa di riciclaggio e ricettazione, per alcuni libri di pregio ritrovati nella biblioteca del Centro europeo di studi normanni di Ariano Irpino di cui è presidente. Si tratta di 27 volumi che sono stati sequestrati (per quattro è stato disposto il dissequestro) nelle scorse settimane. È stato lo stesso Zecchino, assistito dall'avvocato Vincenzo Regardi, a chiedere di essere ascoltato dal magistrato della Procura di Benevento, Marilia Capitanio, che coordina le indagini. Zecchino ha fornito ogni spiegazione su come sia entrato in possesso di quei testi. I libri oggetto del provvedimento sarebbero compatibili con alcuni scomparsi nel 2015 dalla biblioteca Mancini di Ariano Irpino.