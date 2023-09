Un quadrilatero di vita, guerra, amore e morte. Da Napoli a Solofra, San Lorenzello e ancora Solofra. Va detto che lo sforzo compiuto dalla solofrana Lucia Petrone - oggi responsabile del Centro Studi di Storia Locale (per anni ha diretto da dipendente comunale la Biblioteca Comunale "Serra" e lo stesso Centro Studi) procede, cogliendo nel segno, in direzione del ricordo e della custodia della memoria di un uomo che ha vissuto in maniera piena. E il libro che verrà presentato domani sera a Solofra (ore 18, Palazzo Orsini) ha il merito di fissare ancor di più nella memoria locale e campana (e non solo) un personaggio e un contesto particolarmente importanti e tragici della storia campana.

"Umberto Lombardi, maggiore dei Bersaglieri 1893-1943, un uomo d'onore, un uomo d'amore" (Edizioni Novum Millenium) è un libro che racconta in maniera organica, e dopo scrupolosa ricerca documentale, la storia di un uomo non a caso diventato eroe di guerra e oggi sepolto nel Mausoleo di Posillipo, un uomo a cui Solofra deve tanto. «Volevo far conoscere il soldato, il marito, il padre, l'uomo - scrive l'autrice -. Un soldato che era un uomo d'amore». Tutto ciò fino all'estremo sacrificio della vita, persa tragicamente il 17 settembre del 1943, per mano dei tedeschi in ritirata, tra i boschi di Serino, e poco prima del violentissimo bombardamento alleato del 21 settembre su Solofra, che provocò ingenti vittime tra la popolazione locale e i soldati italiani, ormai privati della guida del comandante Lombardi.

L'esecuzione del maggiore napoletano (non fece in tempo a fregiarsi dei gradi, già concessi, di tenente colonnello) fu dunque un'odiosa rappresaglia, dai contorni rimasti oscuri perché senza testimoni, avvenuta in giorni difficili, seguiti all'armistizio dell'8 settembre. Giorni di confusione, sospetti, tradimenti, vendette, eserciti in disfacimento e in fuga, popolazioni afflitte ed affamate, inesorabile avanzata alleata. Petrone racconta assai bene quei giorni (ne aveva scritto anche in un altro suo libro) e lo fa forte anche di una base documentale che la famiglia Lombardi d'Aquino custodisce con orgoglio nello "scrigno" di San Lorenzello, oltre alle "carte" comunali scovate a Solofra e una serie di testimonianze dirette.

Colpisce la lettera fatta pervenire alla moglie Maria Luisa d'Aquino, donna colta e intelligente, madre sensibile e fine scrittrice (a cui la Schola Cantorum San Lorenzo Martire, di San Lorenzello, ha recentemente dedicato un pregevole calendario storico con le sue poesie e alla cui memoria tende un progetto di fiction), una lettera scritta il 10 settembre, quasi un testamento di Lombardi, ormai dubbioso sul suo destino. Ma dice: "Abbi fede, sii forte e coraggiosa. Io ho fede che il sole risplenderà", scrive dopo aver rappresentato le difficoltà in cui si trovava il suo battaglione di Bersaglieri, a Solofra. Lì i militari italiani erano stati vicini alla popolazione, ma senza ordini attendevano chiarimenti. Di qui il viaggio esplorativo ad Avellino di Lombardi, con una camionetta e soldati tedeschi, insieme al fido attendente. Tornarono "solo" i cadaveri dei due militari italiani, crivellati di colpi, con il maldestro tentativo di giustificazione tedesca: «Sono stati gli americani». Non era così, gli Americani a Solofra non erano ancora intervenuti, al contrario di quanto avrebbero fatto con i loro aerei il 21 settembre con un violentissimo bombardamento su Solofra. «In Umberto - osserva la Petrone - fu forte l'amore per la Patria, per la famiglia, per la sposa, per i figli, per gli altri; ma soprattutto per il proprio onore».

Alla manifestazione di domani interverranno Antonio Incollingo, commissario prefettizio, Aldo Balestra, caporedattore del Mattino, Salvatore Morriale, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Guarini" di Solofra, l'autrice Lucia Petrone, Luciano Lombardi d'Aquino, già giornalista parlamentare della Rai e figlio dell'eroe Lombardi, l'attore Michele Maffei. Modera Marina Adinolfi.