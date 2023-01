Litiga con la madre, poi aggredisce i carabinieri e danneggia la gazzella: arrestato a Calitri

Litiga con la madre, aggredisce i carabinieri e poi danneggia la gazzella dell’Arma. Un 32enne di Calitri è stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

In un’abitazione i carabinieri della locale Stazione erano piombati sul posto dopo la segnalazione di quanto stava avvenendo: nella casa era in corso una lite tra il 32enne e la madre.

Giunti sul posto il giovane ha aggredito gli uomini dell’Arma, danneggiando la parte anteriore dell’autovettura militare. Bloccato in un contesto di piena sicurezza è stato accompagnato in caserma. Alla luce delle evidenze emerse, è stato dichiarato in arresto in attesa di comparire dinnanzi al Tribunale per il rito direttissimo.