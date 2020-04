Bisogna credere alla capacità terapeutica delle parole? Certo che sì, ovviamente quanto basta e senza esagerare. Ma l'effetto c'è, eccome. Un esempio lampante in questi giorni sciagurati è rappresentato da ciò che dice (in realtà scrive) Carmine Sanseverino, medico del Moscati, passato nel giro di poche ore dal camice bianco al pigiama, dal ruolo di dirigente di medicina d'urgenza a quello di paziente, peraltro nello stesso ospedale in cui lavora da anni. Ha il Coronavirus, come centinaia di altri irpini di ogni età, provenienza e professione. Lui, da addetto ai lavori, è ben conscio delle insidie della malattia, e sa bene che, svestiti i panni del dottore, corre i medesimi rischi di chiunque altro. Finanche quello di morire, di pagare il prezzo già segnato sul conto di decine di conterranei.

LEGGI ANCHE Coronavirus ad Avellino, svolta per la palazzina al Moscati

Sanseverino lo sa e non si nasconde: da quando è ricoverato ha messo in piedi, sul suo profilo Facebook, uno struggente e appassionato diario. Ogni giorno racconta ad amici reali e virtuali le sue giornate di isolamento, i traslochi da un reparto all'altro, le vicissitudini quotidiane tra lo scarico difettoso di un lavabo e una lampadina fulminata. Il Covid gli ha dato in omaggio la polmonite e una febbre che sale e scende vorticosamente in poche ore, un tempo quasi senza coordinate, scandito a ritmo di paracetamolo. Da medico divenuto paziente esprime la sua gratitudine ai colleghi che lo hanno in cura, agli infermieri a cui era abituato a dare indicazioni e dei quali adesso segue rigorosamente le istruzioni. La sua battaglia è in corso e promette bene. Ma Carmine Sanseverino non si sente un eletto. È consapevole che la lotta è dura, e da uomo di esperienza sente il dovere di immaginare qualsiasi decorso, persino il peggiore possibile.

LEGGI ANCHE Coronavirus ad Avellino, positivo al test un altro medico del «Moscati»



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giorni fa, a diagnosi recepita, il medico divenuto paziente ha aperto cuore e mente sullo smartphone: «Il Coronavirus ha portato a morte oltre 100.000 persone nel mondo - ha scritto su Fb -». Non sono parole di sconforto, ma d’amore, di umiltà, di chi conosce e non rifugge la sofferenza perché cerca da sempre di alleviare quella dei suoi assistiti. Oggi il dottore si sente uno di loro, e dal suo letto del Moscati dimostra tutto il suo coraggio manifestando pubblicamente la propria paura. E non è certo una contraddizione. Perché le partite, in tutti i campi, si vincono solo se si accetta anche la minima possibilità di poterle perdere. Un messaggio di folgorante umanità, quello che arriva da Carmine Sanseverino, uno sprone per tutti coloro che, come lui, vivono e combattono fianco a fianco nella trincea irpina della più crudele guerra del terzo millennio.