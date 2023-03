Un uomo di Torella dei Lombardi, cresciuto senza padre e provato da grandi sofferenze, ha disposto che i risparmi della sua breve e sfortunata esistenza fossero destinati agli orfani della zona e ai bambini che vivono in famiglie disagiate.

Grazie alla generosità di Pio Carefano, morto circa un anno fa, un fondo di 40mila euro sarà a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo dei Lombardi, Torella, Morra, Rocca e Guardia. Il preside di questi plessi, Nicola Trunfio, non mancherà di far conoscere agli alunni la storia del loro benefattore, come è giusto che sia.

L'esistenza di Pio Carefano somiglia ad un calvario: cresciuto dalla madre, un padre mai conosciuto, una gioventù temprata da sacrifici, l'accanimento del destino: costretto su una sedia a rotelle a 30 anni in seguito ad un gravissimo incidente sul lavoro, lui operaio di Irpiniambiente fu investito mentre lavorava a Mirabella Eclano oltre 10 anni fa, a causa del fortissimo trauma riportato prima gli fu amputata una gamba ed poi anche l'altra, anni di disagi, di sofferenze, non fa neppure il tempo a farsi la famiglia che aveva sempre desiderato, ed infine la morte a poco più di 40 anni.

A gestire la successione è stato l'avvocato Antonio Gravallese. Il preside Nicola Trunfio, insieme al consiglio d'istituto ha già approvato un regolamento per accedere alle borse di studio.