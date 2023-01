Lo stadio «Canada Roberto Cioffi» si è rifatto il look e da oggi torna ad ospitare le gare casalinghe dell'Audax cervinara che milita nel campionato di Eccellenza e della Gaspare Taddeo di II° categoria. La cerimonia di inaugurazione come era facile immaginare ha richiamato tantissimi sportivi e non, anche perché il nuovo terreno in sintetico davvero produce un ottimo colpo d'occhio. All'evento hanno partecipato, insieme alle autorità locali con in testa il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, i dirigenti delle società calcistiche Audax Cervinara e Asd Gaspare Taddeo, l'Unità Pastorale, i bambini e ragazzi delle varie associazioni calcistiche. Un lavoro di grande rilevanza per l'intera amministrazione comunale. Il sindaco Caterina Lengua ,ha raccontato di una soddisfazione collettiva, quella della comunità di Cervinara, che vive, una storia calcistica decennale di assoluto prestigio.

Un lavoro esemplare, dell'amministrazione che è riuscita a realizzare questo straordinario campo di calcio in erba sintetica. «I giovani e i bambini ,sono il futuro del nostro territorio, ed è per loro che noi, non possiamo e non dobbiamo fermarci. Abbiamo il dovere di continuare a rendere moderna questa struttura sportiva. Per questo stiamo già lavorando ad un progetto da candidare al Pnrr per la realizzazione di una moderna palestra, adiacente allo stadio. Una struttura sportiva a servizio del territorio, della comunità, per il benessere delle future generazioni».



L'ingegnere Ernesto Marro ha parlato di «evoluzione tecnica, infatti l'erba sintetica ha conquistato un ruolo di primo livello nel settore dei campi sportivi ed è fondamentale per tutelare la salute dei giocatori e le performance raggiungibili grazie alla qualità del terreno di gioco». La ristrutturazione degli spogliatoi, che rappresentano uno degli spazi più importanti all'interno di un impianto sportivo, è avvenuta secondo i più moderni requisiti che garantiscono la sicurezza e l'igiene di tutti gli utenti. Rinnovato anche l'impianto di illuminazione con luci performanti per consentire la giusta illuminazione durante lo svolgimento di una partita». Di certo come ha ricordato il primo cittadino, il lavoro dell'amministrazione non si ferma qui, infatti uno dei prossimi passi sarà quello di acquistare del terreno attiguo al Canada-Roberto Cioffi, per rendere l'intera struttura ancora più moderna anche perchè l'Audax mira a fare il grande salto nei campionati professionistici.