Al circolo Avonica di Avellino, il padre di Lorenzo Orsetti

Domani alle 18:30 presso il circolo Arci Avionica incontro con Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, morto in Siria combattendo l’Isis con le milizie curde del Rojava. «A quattro anni - fanno sapere da Avionica - dalla scomparsa discuteremo di quegli ideali di libertà ed autodeterminazione dei popoli in cui Lorenzo ha così fermamente creduto, al punto da sacrificare la sua giovane vita. All’indomani del risultato elettorale che in Turchia ha visto la riconferma di Erdogan e delle sue politiche contro il popolo curdo torna centrale il tema della solidarietà internazionale e del ruolo degli organismi internazionali per l’affermazione dei diritti fondamentali».

A discutere con l’Arci di Avellino e con Alessandro Orsetti ci saranno i professori dell’Università di Salerno Gennaro Avallone e Adalgiso Amendola. «Partendo dall’esperienza di vita e di lotta di Lorenzo, un incontro che vuole riportare al centro del dibattito politico il nodo mai sciolto che nega ad interi popoli il diritto di esistere».