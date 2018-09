Lunedì 24 Settembre 2018, 00:50

Record di presenze per la «Camminata rosa» che ha inondato Avellino e provincia con arrivi e presenze da tutta la Campania. La manifestazione ideata da Amdos e dalle Amos locali, le associazioni delle donne operate al seno, con il coordinamento del chirurgo Iannace, ha fatto registrare numeri straordinari: oltre 6mila le persone che si sono ritrovate a Viale San Modestino a Mercogliano per dire che dal cancro si può guarire. Un vero e proprio grido di battaglia e di speranza per la vita.