Dalla provincia di Salerno all’Irpinia con un chilo e duecento grammi di cocaina. Un 19enne ed un 37enne di Calvizzano sono stati arrestati a Summonte dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Una pattuglia, impegnata per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Covid-19, ha fermato una Fiat Panda. I due occupanti hanno spiegato che si stavano recando in una clinica privata per una visita. Ma i militari non hanno creduto alla loro giustificazioni. Hanno così approfondito il controllo. Nel vano motore i carabinieri hanno trovato un panetto di 1,2 kg di cocaina di altissima qualità. Circa 6000 sarebbe il numero delle dosi medie ricavabili dalla sostanza, per un valore commerciale al dettaglio sulla piazza avellinese calcolato in oltre 400mila euro. Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA