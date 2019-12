Finisce ai domiciliari un 50enne di Montaguto, in provincia di Avellino, accusato di spaccio di droga. Dopo averlo tenuto sotto osservazione, i carabinieri di Ariano Irpino hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo. Nel corso dei controlli sono venuti fuori 130 grammi di hashish, oltre al materiale necessario per il taglio e confezionamento della droga, compreso un bilancino di precisione. Per il 50enne è scattato l'arresto, mentre droga e materiale trovato sono stati sequestrati. © RIPRODUZIONE RISERVATA