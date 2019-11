Droga nascosta nel cassettone della tapparella di casa. Ma i carabinieri sono riusciti a scovarla. In manette è finito un 35enne di San Martino Valle Caudina, nel corso di diverse perquisizioni messe in atto in tutta la Valle Caudina dai carabinieri della Compagnia di Avellino. Oltre 15 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario utile per il confezionamento delle dosi, erano occultati all’interno del cassettone della tapparella del bagno. Dopo le formalità di rito espletate in Caserma, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA