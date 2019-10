LEGGI ANCHE

Mezzo chilo di marijuana in casa, un trentenne è stato arrestato dai carabinieri di Avella. I miitari lo hanno bloccato nel corso di un servizio di pattugliamento. A bordo della vettura, gli uomini dell’Arma hanno hanno rinvenuto una busta contenente oltre 5 grammi di marijuana.La perquisizione è stata poi estesa nell’abitazione e le garage del giovane, nell’hinterland. L’operazione ha permesso di scoprire complessivamente circa mezzo chilo di marijuana ed un paio di grammi di hashish, il tutto sottoposto a sequestro insieme ad un bilancino di precisione, un grinder, un coltellino con lama intrisa di sostanza stupefacente ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Condotto in caserma, alla luce delle evidenze emerse per il trentenne è scattato l’arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino , sottoposto ai domiciliari