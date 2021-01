Avellino superstar della Lotteria Italia in Campania. Oltre al quarto premio da 500mila euro finito ad Altavilla Irpina, la provincia spicca anche con una vincita di seconda categoria da 50mila euro (realizzata a Bisaccia) e due premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno, finiti ad Atripalda e nel capoluogo. A Napoli e provincia, riporta Agipronews, sono invece andate sette vincite (due da 50mila euro e quattro da 25mila), mentre Salerno ha colpito cinque volte con altrettanti premi di terza categoria, tre dei quali in aree di sosta lungo tratti autostradali. Tre le vincite in provincia di Caserta - anche in questo caso con le stazioni di servizio protagoniste - mentre è rimasta a secco quella di Benevento. In totale le vincite realizzate in tutta la Regione superano il milione di euro.

