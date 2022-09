Il Lotto fa tappa in Campania: nel concorso del 27 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha centrato una vincita da 54.347,83 euro grazie all'opzione del Simbolotto sulla ruota di Palermo.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 793,6 milioni dall'inizio dell'anno.