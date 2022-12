Responsabilità ed austerity senza rinunciare, però, al calore della festa. Si accendono le luci del Natale nel cuore del paese, con la piazza Umberto I che si appresta ad accogliere i colori, i suoni ed i sapori dei giorni più attesi dell'anno. Domani pomeriggio il via ai festeggiamenti, con l'accensione dell'albero e dell'illuminazione che darà luce al luogo prescelto dall'amministrazione per ravvivare i giorni del Natale.

Si parte con il villaggio Rosso Natale per gente felice, con tante attrazioni per i più piccini, dai gonfiabili a tema natalizio all'animazione con giochi e divertimento. Ad irrompere nel primo pomeriggio di festa a Monteforte sarà naturalmente Babbo Natale, ai quali i bambini potranno consegnare le loro letterine. Un momento di gioia soprattutto per i più piccini che l'amministrazione comunale ha promosso per rinsaldare quel rapporto di condivisione con la popolazione. Il programma di eventi andrà avanti per l'intero periodo festivo e cercherà di accontentare i gusti di ogni fascia di età, sempre tenendo d'occhiola spesa.

A coordinare le attività, l'assessore alla cultura, Lia Vitale, supportata dalla collega di giunta Giulia Valentino e dal consigliere con delega alle politiche giovanili ed associazionismo, Angelo Damiano. Le sorprese non mancheranno. Anche Palazzo Loffredo, la casa comunale, si appresta ad illuminarsi per indicare la strada verso la piazza. Lungo la strada che conduce al villaggio, poi, musiche natalizie in filodiffusione. Stelle luminose, infine saranno posizionate in diverse zone del paese. «Anche quest'anno abbiamo lavorato duramente con le poche risorse a nostra disposizione per organizzare un cartellone natalizio che sia all'altezza delle aspettative dei montefortesi conferma il primo cittadino Costantino Giordano -. Ci saranno eventi per accontentare grandi e piccini e cercheremo di coinvolgere la maggior parte dei quartieri della città con eventi, luminarie e musica in filodiffusione. A breve ultimeremo il cartellone». Tra gli appuntamenti più attesi, il mercatino delle tipicità locali, che animerà la piazza centrale del paese nelle giornate del 17 e 18 dicembre, con stand gastronomici, musica, folklore e con tanti ospiti pronti a rendere viva la due giorni. E intanto ha riscosso ampi consensi l'organizzazione della visita al castello dell'Ettore, nel borgo di Apice, promossa dall'assessorato alle politiche sociali retto da Giulia Valentino. Oltre 160 le prenotazioni per visitare, il prossimo 10 dicembre, uno dei più suggestivi borghi della Campania.