Luì e Sofì chiamano Giovanna, si avvera il sogno della piccola paziente

Il sogno della piccola Giovanna, la paziente di 7 anni, costretta in un letto di Pediatria dell’ospedale Moscati di Avellino, si è avverato. La coppia di youtubers Luì e Sofì, che è anche protagonista del film campione d’incassi «Me contro te», ha videochiamato la bimba che lotta contro una grave patologia. Un contatto telefonico che ha reso felice la piccola – non può neanche andare a scuola – ed ha emozionato i genitori e il personale del nosocomio avellinese. Luì e Sofì hanno promesso di incontrare da vicino Giovanna, che nei giorni scorsi aveva scritto loro una lettera, non appena saranno nelle vicinanze dell’Irpinia.

