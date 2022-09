Lui torna dall'ex moglie, la fidanzata gli incendia l'auto: 37enne fermata

Lui torna dalla ex moglie e la compagna appena lasciata, Gheerghe Tincuta Andrea, 37 anni, origini romene, dà alle fiamme la vettura dell'uomo, parcheggiata in via Panoramica alla frazione Banzano. Una storia con troppi ex in circolazione questa che ha innescato il corto circuito, fra tradimenti, riappacificazioni, gelosie e vendette consumate, queste ultime, nel volgere di pochi minuti, senza badare a spese di benzina.

La donna, difesa dall'avvocato Raffaele Tecce, è stata fermata e arrestata dai carabinieri della locale caserma poco dopo aver compiuto il raid incendiario che ha carbonizzato il veicolo parcheggiato su strada, a poca distanza dall'abitazione del proprietario, un 40enne anche lui residente nella popolosa frazione montorese.

Successivamente il giudice, su richiesta del difensore, avvocato Raffaele Tecce, ha scarcerato la donna disponendo il divieto di avvicinamento all'ex. La 37enne, a quanto emerso dalle indagini, avrebbe agito per motivi passionali. In sostanza, non rassegnandosi alla fine della relazione avrebbe deciso di vendicarsi, in preda all'ira, dando alle fiamme l'auto di proprietà del suo ex compagno, G.G., dopo la scoperta dell'avvenuto riavvicinamento all'ex moglie, T.K. Tutto è iniziato l'altra notte, poco prima delle 2, quando è stato dato l'allarme ai vigili del fuoco e all'arma dei carabinieri. La segnalazione giunta alla centrale operativa segnalava l'incendio di una Golf in via Panoramica a Banzano.



La richiesta di immediato intervento ha mobilitato gli uomini del comando provinciale di Avellino. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno iniziato a domare le fiamme che si levavano alte dal veicolo e che si erano estese anche alla recinzione di una abitazione vicina.



Alla fine purtroppo dell'autovettura non è rimasta che la carcassa. Bonificata l'area i vigili del fuoco hanno lasciato spazio agli uomini della Compagnia di Solofra che erano già in zona con una pattuglia della Caserma locale impegnata in un normale servizio di perlustrazione del territorio.

I militari, agli ordini del luogotenente Alfredo Costantini, hanno bloccato la responsabile dell'incendio che era ancora presente sul posto. Era stata lei poco prima a dare fuoco all'autovettura, tanto è che è stata trovata in possesso degli accendini utilizzati per compiere il grave gesto. Nel frattempo è stato sentito anche il proprietario della vettura ed ieri mattina sono stati acquisiti ulteriori indizi utili alle indagini.



La donna ha agito per vendetta passionale. Non si è mai rassegnata alla fine della storia e dopo inutili tentativi di conciliazione, accecata dalla rabbia, ha deciso di vendicarsi. Dopo l'arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino è stata inizialmente sottoposta agli arresti domiciliari.

Ieri mattina poi la comparsa dinanzi al giudice e l'attenuazione della misura con l'obbligo di dimora. Il fatto ha turbatola tranquillità della popolosa frazione montorese che era stata svegliata nella notte dalle sirene giunte sul luogo del rogo. Negli ultimi tempi si sono registrati, nel montorese, diversi roghi dolosi di auto, sui quali indaga l'Arma