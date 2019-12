Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momento di apprensione da parte dei familiari ed amici per, di anni 68, corporatura robusta, alto mt. 1,68, allontanatosi a piedi in stato confusionale dalla propria abitazione nel comune di Frigento, in provincia di Avellino, frazione Pagliara il 7 novembre 2019. Luigi è una persona molto buona e socievole e al momento della scomparsa indossava un paio di jeans, scarpette da ginnastica, giubbotto di colore grigio/verde scuro e berretto con lo stemma della Juventus.E’ stato avvistato l’ultima volta il 24 novembre 2019 sulla strada statale tratto Pagliara direzione Guardia dei Lombardi. Chiunque avesse delle informazioni contatti nell’immediatezza le forze dell’ordine del comando di Frigento.Chi lo avesse visto o avesse notizie a riguardo può contattare il seguente numero: 348 910 1719.