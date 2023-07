Un palco su tre balconi per un concerto in verticale: è questa l'ultima trovata del direttore artistico Felice Caputo per Cuore di Avellino.

Domani sera, nel centro storico saranno loro l'attrazione principale: i Lumanera o per meglio dire 'A Lumanera. Dal bed and breakfast La Torre, un live tra tradizione e innovazione, peraltro in linea con la storia del gruppo etno folk irpino. La Lumanera supera anche Baglioni che nel 2007 si esibì dal balcone della sua casa d'infanzia nel quartiere Centocelle.

«Non raccontarlo a Felice, potrebbe restarci male. Lui ha sempre queste idee originali. Possiamo mai contrariarlo? Speriamo solo di non avere problemi tecnici» scherza Gioacchino Acierno, uno dei fondatori della band («noi la chiamiamo famiglia») nata nel 2004.

Acierno, Massimo Vietri e Maria Irpino sono i genitori di un gruppo che deve il nome alla lumanera, il rituale del fuoco di Capocastello a Mercogliano.

Quel fuoco che aggrega come i loro concerti. In questi 19 anni hanno riempito piazze in ogni angolo d'Irpinia, restituendo dignità e modernità ad una musica mai considerata: «Qui spopolava il liscio. Poi anche l'Irpinia ha acquisito la consapevolezza di una propria identità musicale. Il pubblico ha iniziato ad identificarsi nei nostri testi, così come in quelli degli Zeketam, dei Molotov, dei giovani e bravi Malamente».

'A Lumanera è per tutti: «Ai nostri concerti incontriamo il bambino di 5 anni ed il vecchietto di 90. In ogni posto c'è una casa pronta ad accoglierci». Ed i concerti diventano dei lunghi momenti conviviali a partire dal soundcheck: «C'è chi di noi arriva al concerto già satollo. Non faccio nomi. Non c'è bisogno, la loro mole già li tradisce». Ma c'è anche chi è vegetariano: «Pensate che problema nelle sagre tra salsicce e carne di maiale».

("Questa è 'a tradizione acalativi 'o cazone, so' arrivati i professuri sulo loro o sanno fa'") così cantano in Fronna 'o rai, prendendo le distanze da quella difesa talebana della tradizione che si concretizza in manierismo sterile: «È un argomento che mi porta spesso a scontrami con chi si professa custode della tradizione che per noi non è la ripetizione pedissequa di un rito. Significa anche tradire quello che è stato già fatto. Va attualizzata, ha bisogno di un linguaggio contemporaneo, altrimenti è solo rievocazione».

La formazione si è consolidata con Diego Iannaccone (basso), Walter Vivarelli (batteria e percussioni), Massimo Testa (chitarra classica ed elettrica) e Fabio Soriano (fiati): «Ci hanno dato tanto in termini di conoscenza musicale e arrangiamenti». Da A Lumanera (2007) passando per Terrafuoco (2016) e Terrafuoco live (2017), fino ai singoli, Lappazzone (2019) e Le donne di Koban (2021, dedicato alle combattenti curde), 'A Lumanera ha saputo contaminare il folk più tradizionale con il blues, il pop ed il rock. L'ultimo singolo, appena uscito, è Co' Tigo. «L'idea è nata nel periodo in cui ho vissuto alle Canarie. "Tu stai sempe con me io sto sempre co' tigo": stavo lì, immaginando di stare qui. Maria ha aggiunto il suo contributo al testo ed ha coinvolto i ragazzi di Puck TeaTrè per la realizzazione del videoclip».

Un'estate di concerti in tutta l'Irpinia e non solo: sulla loro pagina facebook le date. Torneranno ad Avellino il 2 agosto (San Tommaso) e l'11 (Piazzetta Amendola). Nel 2024 c'è da festeggiare il ventennale. Uscirà un nuovo disco. Conterrà pezzi inediti, raccoglierà i singoli "sciolti" e riproporrà cavalli di battaglia: «Sarà un disco eterogeneo. Spazieremo nell'ambito della world music con testi in italiano, spagnolo ed ovviamente in dialetto. E ci sarà qualche firma illustre negli arrangiamenti».