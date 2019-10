CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:58

Un gruppo di lupi anche sui Monti di Avella. Dopo lo straordinario avvistamento di Cassano Irpino, un altro video, in questo caso dal mandamento, conferma la presenza dell'animale anche nella fascia del Partenio che si affaccia sulla valle del Baianese. A diventare virale, anche stavolta, un video amatoriale girato da due amici esperti di montagna e rilanciato dal sito Bassa Irpinia, che mostra il branco di canidi, almeno tre, muoversi insieme e correre, per poi nascondersi nella fitta vegetazione della zona Panoramica. Un incontro ravvicinato e da brividi, non tanto per il timore di attacchi quanto per la bellezza di un rendez vous con uno dei più fieri rappresentanti della nostra fauna.