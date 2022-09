Lutto cittadino per Alessandra e Roberta: comizi e feste sospese, veglie tutta la notte

Lutto cittadino a Cervinara per la tragica morte di Alessandra e Roberta. Veglia nella notte alla chiesa del Carmine. Oggi si preparano i funerali se la magistratura libererà la salma, domai le esequie. A rappresentare il sentimento di un'intera popolazione il sindaco Caterina Lengua: «Cervinara si è svegliata questa mattina con la notizia di una tragedia immane che lascia poche parole e tanto dolore. La morte di due giovani donne, Alessandra e Roberta, figlie della nostra città, avvenuta alla luci dell'alba a causa di un terribile incidente stradale, ha fatto piombare nello sgomento un'intera comunità che si ritrova smarrita ed incredula».



L'amministrazione comunale manifesta in maniera tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio della comunità e il sindaco se ne fa interprete e ha deciso di proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione. Con la stessa ordinanza sindacale è stata disposta l'esposizione a mezz'asta delle bandiere poste nel Palazzo comunale e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall'amministrazione comunale per la giornata di domenica nell'ambito della rassegna «Cervinara sotto le stelle». Il centrodestra ha annullato la manifestazione elettorale programmata per ieri mattina: «L'intera comunità cervinarese è in lutto, per il grave incidente. Due nostre amate giovani concittadine sono volete in cielo», dicono gli esponenti politici.



L'amministrazione ha invitato i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi ad evitare di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Stessa cosa ha fatto anche la Pro-Loco che ha rinviato la manifestazione prevista in Villa Comunale: «In momenti come questi le parole non bastano e nemmeno servono, resta solo un grandissimo dolore per questa tragedia che ha toccato la nostra comunità. Ci stringiamo intorno alle famiglie delle due giovani ragazze e preghiamo il Signore affinché possa dar loro la forza e il conforto. Alessandra e Roberta sempre con noi».



Una prova difficile quella che sta affrontando la comunità cervinarese. In paese regna il silenzio, a conferma che mai come in questo momento tutti sono provati dal dolore. Ieri sera nella Chiesa del Carmine si è tenuto un momento di preghiera con la recita del Santo Rosario per Alessandra e Roberta. In tutte le Chiese di Cervinara durante la Santa messa sono state ricordate queste giovani ragazze. Alessandra e Roberta non ci sono più, sono volate in cielo tra gli angeli, sì perchè Cervinara ha perso altri due angeli, due ragazze con tanta voglia di vivere. Non si danno pace gli amici di Alessandra e Roberta che dal ieri mattina sono in silenzio davanti alle abitazioni delle due ragazze e pur avendo tanta fede non riescono a trovare una spiegazione del perchè debbano accadere simili tragedie che lasciano sgomenti. «L'angoscia dei familiari, degli amici e di quanti amavano le ragazze - conclude il sindaco Lengua -è condivisa dall'amministrazione comunale e da tutti i cervinaresi».

p.p.